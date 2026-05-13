Pingo Doce doou cerca de 536 toneladas de alimentos a instituições do Funchal em 2025

O Pingo Doce doou, no ano passado, cerca de 536 toneladas de alimentos a instituições do Funchal, no âmbito do programa 'Alimenta o Bairro'.

Em nota emitida, a marca destaca que o mesmo programa arrecadou, a nível nacional, o equivalente a 12 mil toneladas de géneros alimentares em 2025.

O Pingo Doce afirma que o apoio a situações de carência alimentar "é uma prioridade", por isso colabora regularmente com instituições de solidariedade social nas comunidades envolventes das suas lojas em todo o país.

Em 2025, os donativos chegaram a mais de 550 instituições, sob a forma de géneros alimentares provenientes de excedentes que já não podem ser comercializados por se aproximarem do fim da validade ou terem embalagens danificadas, por exemplo, mas que cumprem integralmente os padrões de segurança alimentar.

“É um orgulho enorme saber que conseguimos estar cada vez mais presentes na vida das nossas comunidades, apoiando quem mais precisa. Ano após ano, procuramos novas formas de levar um bem tão essencial como a alimentação a mais pessoas, contribuindo para aliviar as dificuldades de tantas famílias e fazendo a diferença no seu dia a dia”, sublinha Filipa Pimentel, directora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

Lançado em 2024, o 'Alimenta o Bairro' veio reforçar a escala e a eficiência do modelo de doações do Pingo Doce, promovendo um papel mais activo das equipas de loja no combate à fome e uma resposta mais ajustada às necessidades das instituições parceiras.

Ao longo de 2025, o programa foi optimizado através do alargamento dos artigos elegíveis para doação, do aumento da frequência das doações em loja e da formação e capacitação de instituições e dos colaboradores das lojas. No âmbito desta iniciativa, o Pingo Doce lançou também um site dedicado ao 'Alimenta o Bairro', onde as instituições podem consultar informação sobre o programa e submeter pedidos de apoio.

No conjunto dos seus apoios sociais, onde se inclui os donativos realizados no âmbito do 'Alimenta o Bairro', o Pingo Doce respondeu, em 2025, ao apelo de cerca de 1.330 instituições de cariz social nas zonas de influência das suas lojas.

Os apoios em géneros alimentares e em valor monetário ultrapassaram os 30 milhões de euros, o que representa um crescimento de 55% face a 2024.

De destacar, também, a parceria com a Guarda Nacional Republicana (GNR) no apoio a idosos em situação de maior vulnerabilidade. No âmbito desta colaboração, foram entregues mais de 6.100 cabazes com alimentos, produtos de higiene e mantas a cerca de 1.800 idosos.