PR da Roménia afasta eleições antecipadas após destituição do primeiro-ministro pelo parlamento

O Presidente da Roménia, Nicusor Dan, excluiu hoje eleições antecipadas, após o parlamento ter destituído o primeiro-ministro liberal Ilie Bolojan com uma moção de censura, afirmando que haverá um novo "Governo pró-Ocidente" num "período razoável".

"O Governo foi destituído hoje pelo Parlamento. Não é um momento feliz para nenhuma democracia. No entanto, é uma decisão democrática do Parlamento", afirmou, pelas 18:00 locais (menos duas horas em Lisboa), no dia em que os deputados e senadores aprovaram uma moção de censura dos sociais-democratas (PSD) e do partido de extrema-direita AUR.

"Teremos um novo governo num período razoável, excluindo, portanto, o cenário de eleições antecipadas. (...) Teremos um governo pró-Ocidente", disse, numa declaração à imprensa, em que enfatizou: "Com calma, vamos utrapassar isto".