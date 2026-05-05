Colisão entre carrinha e autocarro congestionou trânsito no Funchal
Um ligeiro 'toque' entre uma carrinha e um autocarro, esta manhã, junto ao Mercado dos Lavradores, congestionou o trânsito, no Funchal.
Ao que tudo indica, não há feridos resultantes deste acidente, que acabou por provocar um congestionamento do trânsito até à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.
