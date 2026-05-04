Autocarro avariado congestiona trânsito em rotunda do Funchal
Um autocarro está parado em plena rotunda da Avenida Santiago Menor, no Funchal, bloqueando grande parte da via.
Ao que tudo indica trata-se de uma avaria, implicando uma operação mais demorada para a sua remoção.
Entretanto, com o trânsito congestionado, a PSP, que tem a sua sede mesmo na zona, mobilizou uma patrulha para controlar o trânsito.
No restante das vias, a esta hora, não se denotam quaisquer problema, nomeadamente congestionamentos na Via Rápida.
Além o habitual pára e arranca na zona de obras da Cancela, mas moderado neste arranque de semana, há que ter em conta o sentido Machico - Ribeira Brava na zona de Gaula, onde decorrem obras na via.
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