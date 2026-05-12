Espanha confirma infecção num passageiro do navio 'Hondius'

Um dos espanhóis que viajou no cruzeiro "Hondius" está infetado com hantavírus, confirmou hoje o Governo de Espanha.

"O paciente que ontem [segunda-feira] deu positivo provisório foi confirmado como positivo com hantavírus", após um segundo teste, disse o Ministério da Saúde, num comunicado.

Os restantes 13 espanhóis que estiveram no navio tiveram todos testes negativos, segundo a mesma nota.

O homem infetado desenvolveu entretanto na segunda-feira sintomas de doença, nomeadamente febre e "sintomas respiratórios ligeiros", mas encontra-se estável, acrescentou o Ministério da Saúde.

As 14 pessoas de nacionalidade espanhola que estavam no navio com um surto de hantavírus (13 passageiros e 1 tripulante) foram retiradas do "Hondius" no domingo, na ilha de Tenerife, nas Canárias, e levadas para um hospital militar de Madrid, para serem submetidas a exames médicos e uma quarentena.

Foram confirmados até agora, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nove casos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no cruzeiro "Hondius" e outros dois suspeitos. Três pessoas morreram.

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Os sintomas da infeção são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.

A OMS garantiu que o risco deste surto para a população em geral é baixo.