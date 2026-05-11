Docentes da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro em missão pedagógica em Milão

Três docentes da Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro encontram-se, durante esta semana, na cidade italiana de Milão para uma experiência de Job-Shadowing. A comitiva, que permanecerá em território italiano até sexta-feira, está inserida num projecto de mobilidade europeia que visa a observação de boas práticas e o intercâmbio de metodologias de ensino inovadoras.

Ao longo destes dias, as professoras terão a oportunidade de acompanhar o quotidiano de instituições educativas locais e de mergulhar no sistema de ensino italiano, analisando novas abordagens à gestão de sala de aula, estratégias de inclusão escolar e administração. Esta imersão direta permite aos docentes madeirenses comparar modelos organizativos e pedagógicos e recolher ferramentas que possam ser adaptadas e aplicadas no contexto da escola do Funchal, promovendo uma atualização constante das práticas letivas.

O foco desta jornada em Milão incide sobretudo na inovação e na digitalização, áreas em que as escolas de acolhimento têm demonstrado um trabalho relevante. Segundo o coordenador do programa Erasmus, o professor Marco Melo, esta mobilidade representa um passo firme na estratégia de internacionalização do programa, reforçando a ideia de que a educação não tem fronteiras e de que a valorização dos profissionais da educação é fundamental para o sucesso dos alunos.

Após o regresso, agendado para o final da semana, as docentes irão partilhar as conclusões desta missão com os seus pares, multiplicando o impacto desta experiência europeia junto de toda a comunidade educativa da escola.