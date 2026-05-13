PSD admite chamar a Vinci ao parlamento se não iniciar as obras no Porto Santo

Jaime Filipe Ramos fez uma intervenção em que recordou a audição aos responsáveis da ANA/Vinci, sobre o aeroporto do Porto Santo em que foi prometido que as obras teriam início ainda este ano.

O líder parlamentar do PSD assegura que, se a concessionária dos aeroportos, que tem "uma operação muito lucrativa na Região", não cumprir o prometido vai pedir explicações.

O PSD admite voltar a chamar a empresa ao parlamento para explicar um eventual atraso.