EncanTunas honrou uma tradição que atravessa séculos

Esta noite, o auditório do Centro de Congressos da Madeira transformou-se no coração pulsante da música académica feminina. Pelas 20h30, subiram ao palco as artistas-estudantes, num espectáculo único que a XII edição do EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira proporcionou a uma casa bem composta sobretudo por estudantes universitários.

A concurso estiveram quatro tunas femininas académicas vindas do continente: a Cantuna, da Escola Superior de Educação do Porto; a TFIST, do Instituto Superior Técnico; a TFAAUAv, da Universidade de Aveiro; e a EncantaTuna, da Universidade da Beira Interior. Como tuna convidada, fora do quadro competitivo, participou a TUMa – Tuna Universitária da Madeira, que deu ao evento um sabor especialmente local, a par da tuna organizadora, a Tuna D'Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira.

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Tendo como objectivo promover o intercâmbio musical, cultural, académico e social entre tunas, universidades e a sociedade em geral, o evento deste ano teve como tema escolhido "Mamma Mia!", que prometia conferir ao espectáculo uma energia ainda mais festiva e contagiante. E cumpriu plenamente.

Mas o EncanTunas não nasceu do nada. A Tuna D'Elas organizou o primeiro EncanTunas a 20 de Abril de 2002, inaugurando aquilo que viria a tornar-se uma das mais consistentes tradições do calendário cultural madeirense, agora englobado no cartaz da Festa da Flor. Doze edições depois, o festival consolidou-se como um encontro de referência no universo tunante nacional, capaz de atrair grupos das melhores academias do país.

As fotos, tanto do espectáculo, como da plateia reflectem esse ambiente de festa e animação que se viveu esta noite naquele auditório.