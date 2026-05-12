Cláudia Perestrelo aponta as vantagens da plataforma digital de apoios sociais

A entrada em funcionamento da plataforma digital de apoios sociais foi destacada numa intervenção de Cláudia Perestrelo. A deputada social-democrata referiu a importância de um instrumento que reúne dados sobre os apoios prestados pelas diversas entidades.

"Os apoios sociais devem chegar a quem realmente precisa", sublinha.

A plataforma digital permite fiscalizar os apoios prestados, aumentando a transparência, evitar duplicação de apoios e garantir equidade.

Cláudia Perestrelo lembra que havia "sobreposição de apoios para alguns e ausência de apoios para outros".

Esta, garante, é "uma medida profundamente política" porque "governar é garantir que ninguém fica para trás".