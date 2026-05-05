Paula Margarido destaca mais-valias dos apoios vindos da Europa

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou, esta terça-feira, o contributo da União Europeia para o desenvolvimento de Portugal e da Madeira. Foi durante uma mesa-redonda realizada na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, que a governante apontou que "a adesão à União Europeia representou um marco histórico na consolidação da democracia, na modernização económica e na abertura ao exterior".

A iniciativa, integrada nas comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, reuniu cerca de 80 alunos e contou com a participação de vários intervenientes.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que a adesão à União Europeia foi determinante para a modernização do país, destacando o impacto dos fundos estruturais na melhoria de infraestruturas e na coesão social. Ressalvou, contudo, que os benefícios vão além do financiamento, apontando oportunidades como a mobilidade e o reforço da solidariedade entre os países.

Dirigindo-se aos jovens, a governante apelou à participação activa das novas gerações no projecto europeu, alertando também para os desafios actuais enfrentados pela União Europeia.