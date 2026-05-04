Aeroporto do Dubai com quebra de 21% de passageiros

O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), um dos mais movimentados do Mundo, registou uma quebra de 20,6% no número de passageiros no primeiro trimestre de 2026, comparando com o mesmo período de 2025, devido à guerra no Golfo Pérsico.

Segundo dados do governo de Dubai "o DXB movimentou 18,6 milhões de passageiros no primeiro trimestre de 2026, uma queda de 20,6% em comparação com o mesmo período do ano passado", em virtude dos ataques iranianos contra os Emirados Árabes Unidos (EAU).

Os números refletem "o impacto das interrupções no espaço aéreo regional que se intensificaram durante março", mês em que "o tráfego de passageiros atingiu 2,5 milhões, uma queda de 65,7% em relação ao ano anterior".

Este aeroporto, projetado para ser o mais movimentado do mundo até 2025, com 95,2 milhões de passageiros, foi forçado a suspender as operações em diversas ocasiões, assim como outros aeroportos da região, devido à guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Diversos mísseis e drones iranianos caíram perto do aeroporto e de outras instalações civis e infraestruturas de energia nos Emirados Árabes Unidos, bem como em países vizinhos como Qatar, Kuwait e Bahrein, onde foram relatadas mais de 25 mortes.

O cessar-fogo atual permitiu que as autoridades de aviação da região anunciassem o regresso das operações normais de tráfego aéreo.

O aeroporto internacional do Dubai "está a expandir ativamente as suas operações e a aumentar o tráfego aéreo com base na capacidade disponível nas rotas aéreas regionais", lê-se em comunicado oficial.