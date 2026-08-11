Marítimo domina na estreia da ‘Fantasy Liga Portugal Betclic’

Com o arranque oficial das ligas portuguesas de futebol profissional 2026/2027, arrancou também a ‘Fantasy Liga Portugal Betclic’ - jogo de gestão virtual de futebol, sob tutela da Liga Portugal, em que cada participante cria a sua própria equipa utilizando jogadores que atuam na Liga Portugal Betclic ( I Liga).

Na 1.ª jornada, que ficou concluída esta segunda-feira após o empate a duas bolas entre Santa Clara e Nacional, o Marítimo foi o clube mais representado no onze ideal, com quatro jogadores: Alfonso Pastor e Rafael Fernandes, na baliza e na defesa, respectivamente, enquanto Raphael Guzzo e Tejón ocupam vagas do meio-campo.

“Integram ainda o eixo defensivo Rúben Pereira (Académico) e Ricardo Esgaio (Gil Vicente FC), enquanto Gabri Veiga (FC Porto) junta-se no meio-campo aos dois jogadores mais pontuados da semana: Prestianni (SL Benfica) e Zalazar (Sporting CP), ambos com 13 pontos.

No ataque, Gonçalo Paciência (Santa Clara) e André Silva (FC Porto) completam a equipa ideal, num sistema 3-5-2 que totaliza 108 pontos”, segundo pode ler-se na notícia publicada no site oficial da Liga Portugal.

De referir que Fantasy Liga Portugal Betclic está disponível no website e na app da Liga Portugal.