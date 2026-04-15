PTP critica nomeação de Paulo Barreto e diz que madeirenses estão "bem arranjados"

O Partido Trabalhista Português (PTP), através de José Manuel Coelho, já se pronunciou sobre a nomeação de Paulo Barreto para Representante da República para a Madeira.

Numa nota enviada às redacções, vê nesta escolha um "sinal alarmante para as instituições democráticas da Região". E justifica essa avaliação com base no desempenho do novo Representante da República enquanto presidente da Comarca da Madeira ou delegado da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

José Manuel Coelho recorda o que classifica como "episódios negros na justiça e na liberdade de expressão na Madeira", nomeadamente a acção contra o jornal 'Garajau' ou alguns "democratas que ousaram desafiar o regime jardinista", lemos na referida nota.

Na mesma missiva é referido que "durante o seu tempo na Comarca da Madeira, a grande corrupção política floresceu sem que a justiça fizesse o seu devido trabalho de fiscalização e punição, permitindo que esquemas de compadrio se enraizassem na Região", apontando como exemplos o caso da dívida oculta da Madeira ou o que envolveu a agente de execução Maria João Marques.

Perante a escolha de Paulo Barreto, o PTP diz que "não é de admirar que Miguel Albuquerque e Paulo Cafofo estejam satisfeitos", argumentando que esta escolha "servirá, uma vez mais, como instrumento de protecção das elites que há décadas dominam o arquipélago".

Por essas razões, Coelho diz que este "é o primeiro tiro nos pés" de António José Seguro.