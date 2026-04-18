PTP diz que "Miguel Albuquerque será o Xi Jinping da Quinta Vigia"
O Partido Trabalhista Português (PTP) reagiu hoje com forte sarcasmo à "libertação" de Miguel Albuquerque do limite de mandatos no PSD.
Em nota enviada à imprensa, o partido ironiza a súbita admiração do regime madeirense pelos método Chinês, afirmando que o fim das limitação de mandato vai fazer de Miguel Albuquerque "o Xi Jinping da Quinta Vigia".
Para o PTP, "o facto de o PSD ter alterado os seus estatutos para permitir que o actual líder se eternize no cargo é um decalque da estratégia de Xi Jinping na China".
“Qualquer semelhança entre o regime político da Madeira e o da China é pura coincidência”, atira o PTP, sublinhando que ambos os líderes parecem partilhar uma alergia crónica à alternância democrática.
Diz ainda que "na China, mudou-se a Constituição para o líder se eternizar no poder". E que "na Madeira, mudam-se os estatutos do PSD para permitir liderança prolongada".
O partido relembra que "Miguel Albuquerque criticou Alberto João por se eternizar no poder e agora faz a mesma coisa".