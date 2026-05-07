"Somos seres especiais e temos muito para dar"

Nancy Brito assumiu-se esta quinta-feira como “activista pelo poder das mulheres”, na conferência ‘Women in Tech’, promovida pelo DIÁRIO no âmbito das ‘Conferências Inovação e Futuro’.

“Eu acho que nós somos seres especiais e que temos muito para dar, principalmente no mundo dos negócios”, afirmou, sublinhando que a sua intervenção passa pelo “fazer acontecer” e pelo “superpoder” das mulheres quando dominam a tecnologia.

Questionada sobre os desafios no sector tecnológico e empresarial, reconheceu que as dificuldades persistem. “Nós temos capacidades iguaisinhas às dos homens, mas não estamos habituadas a liderar e não temos muitos ‘role models’ que nos ajudem a perceber como é que isso é feito”, disse.

Nancy Brito considerou que as limitações começam cedo e resultam de condicionamentos sociais. “Logo na escolha do curso começamos a ser ensinadas a não gostar de matemática. Depois, há pequenos passos e decisões que se vão acumulando ao longo da vida”, referiu.

A investidora alertou ainda para o impacto das escolhas pessoais na progressão profissional. “Quando chegamos aos 30 anos e pensamos que queremos ser Presidente da República, já sentimos que talvez não possamos porque queremos ter filhos ou estar mais presentes na família”, exemplificou.

Ainda assim, defendeu que a mudança também depende das próprias mulheres. “Temos de estar conscientes das pequenas decisões que vamos tomando, das portas que estamos a abrir e das que estamos a fechar”, afirmou.

Com uma carreira maioritariamente construída em ambientes masculinos, admitiu ter enfrentado dificuldades. “Andei numa escola em que, entre 100 alunos, só havia duas mulheres. Sempre estudei e trabalhei com homens na área da tecnologia e agora, como investidora, continuo a ser uma das poucas mulheres”, disse.

Nancy Brito é General Partner da Ground Capital e lidera a AstroLab AI, somando mais de 25 anos de carreira, mais de dez empresas fundadas e um portefólio de 25 investimentos tecnológicos.