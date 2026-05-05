Mais de 30 voos afectados no Aeroporto da Madeira

Até às 19 horas desta terça-feira, 5 de Maio, o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo registou 31 voos afectados, entre cancelamentos e divergências, num dia marcado por constrangimentos operacionais.

De acordo com a informação disponível no site da ANA Aeroportos, entre partidas e chegadas, foram cancelados 17 voos, dos quais sete nas partidas e dez nas chegadas. Já no que diz respeito a voos divergido contabilizam-se 14 situações. As aeronaves divergiram para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Porto Santo, Tenerife, Lanzarote e Las Palmas.

Entre os voos afectados encontram-se ligações a vários destinos nacionais e europeus, incluindo Lisboa, Porto, Londres, Paris e Frankfurt, envolvendo diferentes companhias aéreas.

Ao longo do dia, alguns voos conseguiram aterrar com atraso, enquanto outros acabaram por ser cancelados ou desviados, provocando constrangimentos nos planos de viagem de centenas de passageiros.

Tal como já noticiado hoje pelo DIÁRIO, as perturbações devem-se às condições atmosféricas adversas, com má visibilidade na zona de aproximação à pista, tecto baixo de nuvens e ocorrência de precipitação, que cria uma cortina de chuva.

Neste momento, várias aeronaves encontram-se em espera, a realizar manobras de circulação no ar enquanto aguardam autorização e condições para aterrar, numa tentativa de evitar novos cancelamentos/voos divergidos e garantir a segurança das operações.