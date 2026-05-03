Um tribunal israelita ordenou hoje o prolongamento por dois dias da detenção de dois ativistas da "Flotilha para Gaza", detidos por Israel ao largo da Grécia.

"O tribunal prolongou a detenção por dois dias", anunciou à AFP Miriam Azem, da organização não-governamental israelita de defesa dos direitos humanos Adalah.

As autoridades israelitas tinham pedido um prolongamento de quatro dias, precisou.

Entretanto, depois de conhecida a decisão do tribunal israelita, Espanha voltou hoje a exigir a "libertação imediata" do ativista e cidadão espanhol Saif Abu Keshek, membro da flotilha, numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol.

"O Governo espanhol exige a sua libertação imediata", indicou o ministério numa mensagem enviada à AFP, acrescentando que o cônsul de Espanha em Telavive acompanhou "o espanhol detido ilegalmente" à audiência.

Cerca de 175 ativistas da flotilha Global Sumud, que tinha como objetivo romper o bloqueio naval israelita à Faixa de Gaza, foram detidos na quinta-feira em cerca de 20 barcos em águas internacionais perto de Creta.

Israel libertou todos os ativistas na Grécia após ter chegado a um acordo com as autoridades gregas, com exceção de Thiago Ávila, ativista brasileiro, e Saif Abu Keshek, cidadão espanhol de origem palestiniana.

Estes dois ativistas estão em Israel para interrogatório, anunciou no sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.