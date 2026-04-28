Audição na comissão de inquérito ao ISAL decorre à porta fechada

A audição ao presidente do Conselho Directivo do Instituto para o Ensino Superior, Joaquim Mourato, no âmbito da comissão de inquérito ao funcionamento do Instituto Superior da Administração e Línguas (ISAL) vai decorrer à porta fechada.

No início da audição, que decorre por videoconferência, a presidente da comissão, Cláudia Gomes, perguntou se Joaquim Mourato pretendia que a audição fosse "não pública". O presidente do Instituto para o Ensino Superior pediu que fosse à porta fechada, justificando o pedido com o facto de estar a ser reunido material para garantir informação, em primeiro lugar, aos alunos do ISAL.

A comissão de inquérito, requerida pelo PSD, resulta do facto de o ISAL ter perdido a acreditação, pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Já depois de terem começado os trabalhos da comissão, foi conhecida a decisão do Ministério da Educação de ordenar o encerramento do ISAL a partir de 31 de Outubro.

O encerramento do instituto resultou de um processo de avaliação, com diversos parâmetros, entre os quais o quadro docente, a investigação desenvolvida e a qualidade dos cursos.

O ministério garante que os alunos terão a possibilidade de terminar os cursos, na Universidade da Madeira, mas mantêm-se dúvidas sobre o processo de transição.

A comissão de inquérito já ouviu diversas entidades, entre as quais a direcção do ISAL, representantes dos estudantes e organismos de avaliação do ensino superior.

Para amanhã está marcada a audição da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.