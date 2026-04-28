Comissão de inquérito ao ISAL ouve Elsa Fernandes

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e ao futuro dos alunos vai reunir hoje, pelas 14h30, na Sala do Hemiciclo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A sessão terá como ponto único uma audição parlamentar da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Foram agendadas 11 audições a entidades relacionadas com a instituição de ensino superior.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do Funchal na Sala de Exposições do Centro Cívico de São Martinho;

09h00 - Reunião Plenária e debate para apreciação do relatório anual 'A Região Autónoma da Madeira na União Europeia-2025' na Assembleia Legislativa da Madeira;

19h00 às 20h00 - Fnac Talks do evento ‘eGames Lab > Ready to Play!’ com Roberto Macedo Alves (Sétima Dimensão)

Até às 17h00 - Data-limite para a entrega das propostas para a terceira fase da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Agenda política

10h30 - Miguel Albuquerque vai estar presente na cerimónia de abertura das instalações da empresa de construção civil ‘Permanente Caprice Unipessoal, Lda.’, no Parque Empresarial de Machico.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Abril, Dia Mundial da Dança, Dia da Imunologia, Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído, Dia Internacional do Cão-Guia e Dia Europeu da Solidariedade e Cooperação entre Gerações:

1429 - Joanne d'Arc entra na cidade de Orleães, França, reivindicando vitória sobre as forças inglesas.

1826 - D. Pedro IV de Portugal outorga a Carta Constitucional.

1848 - O Papa Pio IX dissocia-se do Movimento Nacional italiano.

1944 - Morre, com 93 anos, o antigo Presidente da República Bernardino Luís Machado Guimarães.

1945 - II Guerra Mundial. Holocausto. O 7.º Exército dos Estados Unidos liberta o campo de concentração nazi de Dachau, perto de Munique.

1947 - A Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é invadida pela polícia de choque, numa tentativa de dominar os protestos dos estudantes à ditadura do Estado Novo.

1961 -- Criação da organização mundial de conservação da natureza WWF - World Wildlife Fund.

1987 - O secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal anuncia o termo da coligação eleitoral Aliança Povo Unido.

2002 -- Morre, aos 100 anos, o decano dos jornalistas portugueses Fernando Pessa.

2005 - O Grande Prémio Bial de Medicina é atribuído aos espanhóis Ignacio Javier Melero Bermejo, a Guillermo Daniel Mazzonlini e Jesus Maria Prieto Valtuena, pela investigação sobre o cancro.

2007 - Nasce em Madrid a segunda filha dos príncipes Felipe e Letizia de Espanha.

2015 - O relatório final da comissão de inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo acentua reparos à atuação do Banco de Portugal, dizendo, por exemplo, que a intervenção da entidade foi tardia e pouco eficaz.

- Sistema de vigilância epidemiológica no Brasil deteta o surto de Zika.

2016 - O administrador de Gorongosa, centro de Moçambique, desmente a existência de uma vala comum no distrito, contrariando o relato de um grupo de camponeses que asseguraram à Lusa terem observado dezenas de corpos depositados no local.

2017 - No primeiro Conselho Europeu formalmente com formato a 27, os líderes europeus adotam, em Bruxelas, as grandes linhas orientadoras para as negociações com Londres com vista à concretização da saída do Reino Unido do bloco europeu.

2019 - O FC Porto é a primeira equipa portuguesa a conquistar a UEFA Youth League em futebol, ao derrotar na final, disputada em Nyon, na Suíça, os ingleses do Chelsea por 3-1.

2020 - As federações de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol cancelam as respetivas competições nacionais, sem títulos e descidas de divisão, devido à covid-19.

2024 - A administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, liderada por Ana Jorge, é exonerada "com efeitos imediatos". Governo justifica a decisão por a equipa "se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição".

Pensamento do dia