Secretária de Educação ouvida à porta fechada na comissão de inquérito do ISAL

A secretária regional de Educação, Elsa Fernandes, está a ser ouvida, esta tarde, na comissão parlamentar de inquérito ao funcionamento do Instituto Superior de Administração de Línguas (ISAL) e ao futuro dos alunos.

A reunião decorre na sala do plenário mas à porta fechada, a pedido da própria governante, "para salvaguarda de todos aqueles que ainda são alunos do ISAL, bem como de todos os que se formaram por esta instituição".

Tal como aconteceu quando, nas últimas semanas, outros depoentes formularam o mesmo pedido, a presidente da comissão de inquérito, Cláudia Gomes (PSD), pediu a saída dos jornalistas da sala.