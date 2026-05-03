Chanceler alemão não desiste de trabalhar com Donald Trump

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse hoje que não desistirá de trabalhar com o Presidente norte-americano, Donald Trump, apesar de uma disputa entre os dois líderes sobre a guerra no Médio Oriente.

"Não desisto de trabalhar nas relações transatlânticas e também não desisto de trabalhar com Donald Trump", afirmou Merz ao canal de televisão público alemão ARD, numa entrevista que será transmitida hoje à noite, na qual considerou que a retirada parcial dos soldados norte-americanos da Alemanha não tem "nenhuma relação" com os seus desentendimentos com Trump.

Na entrevista, a propósito do seu primeiro ano como chefe do Governo, Merz afirmou que o anúncio da retirada de 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha nos próximos seis a 12 meses, anunciada sábado pelo Pentágono, "não é algo novo".

Segundo afirmou, trata-se de um contingente que o ex-presidente dos EUA Joe Biden havia enviado temporariamente para a Alemanha devido à guerra na Urcrânia e sobre cuja retirada se tem vindo a falar desde há algum tempo.

Merz reiterou as suas críticas à estratégia dos EUA no Irão e defendeu a sua declaração de que este país "humilhou" os Estados Unidos.

"Se queremos ajuda num conflito deste género, então perguntamos antes", declarou, salientando que foi o que disse a Trump, numa referência ao facto de os Estados Unidos não terem consultado a Europa antes do início da guerra com o Irão, no passado dia 28 de fevereiro.