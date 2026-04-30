Escola Bartolomeu Perestrelo recebe delegação de Sevilha em mobilidade Erasmus+

A Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo recebeu, a 29 de Abril, uma delegação espanhola no âmbito do programa Erasmus+, numa iniciativa de mobilidade em regime de 'Job Shadowing'. A acção insere-se na estratégia de internacionalização da escola e na promoção da partilha de práticas educativas.

A visita integrou dois assessores do Centro de Formación de Profesores Castilleja de la Cuesta, em Sevilha, participantes no projecto 'Nuevos horizontes en la formación continua del profesorado: Construyendo Redes profesionales e impulsando la Sostenibilidad'.

Durante a recepção, os visitantes tiveram oportunidade de acompanhar o quotidiano escolar, incluindo a observação de aulas e o contacto directo com docentes e outros membros da comunidade educativa. Segundo a informação divulgada pela escola, “os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da escola, observar práticas pedagógicas em contexto real de sala de aula e interagir com docentes”.

A mobilidade teve como objectivo central “aprofundar o conhecimento sobre a implementação de estratégias nacionais ao nível local”, com enfoque particular na formação contínua de professores. Entre os pontos em análise estiveram “o estudo de práticas educativas que promovem o desenvolvimento profissional docente”, bem como “a identificação de recursos e parcerias externas” que possam reforçar projectos ligados à educação ambiental.

Outro dos aspectos abordados foi o impacto da formação docente na transformação dos espaços educativos, incluindo iniciativas como hortas escolares, gestão sustentável de resíduos e renaturalização de recreios.

Segundo a escola, a iniciativa constituiu “um momento relevante de partilha e reflexão”, contribuindo para o intercâmbio de experiências entre instituições de diferentes países e para o reforço de redes profissionais europeias orientadas para a sustentabilidade.

Com esta acção, a instituição afirma “reafirmar o seu papel activo na promoção de práticas educativas inovadoras e sustentáveis”, em linha com os princípios do programa Erasmus+.