Cláudia Gomes garante que as propostas do PS já estão a ser implementadas

Cláudia Gomes fez uma intervenção em que apresentou dados que, segundo a deputada social-democrata, mostram que as propostas do PS, sobre a rede de transportes públicos, já estão a ser implementadas.

"Os Planos de Rede e Oferta associados às concessões de transporte público rodoviário são objeto de atualização regular, com periodicidade anual, no último trimestre de cada ano. Este processo é desenvolvido em estreita articulação entre o concedente, IMT, IP-RAM, e as atuais concessionárias, Horários do Funchal, Siga Rodoeste e CAM - Companhia de Autocarros da Madeira", sublinha.

Cláudia Gomes destaca o facto de serem "as próprias operadoras que apresentam propostas fundamentadas de ajustamento da rede e da oferta, incluindo reforços de frequências, alterações de percursos, adequação de horários e melhorias operacionais, com base na evolução da procura e na experiência acumulada no terreno".

As alterações previstas "traduzem-se num reforço significativo da oferta de transporte público nos concelhos de Santana, Machico, Santa Cruz e Porto Santo, com medidas concretas que visam melhorar a cobertura territorial, a frequência e a qualidade do serviço. Entre as principais novidades destaca-se a criação de uma nova ligação entre o Funchal, o Garajau, o Cristo-Rei e o Caniço de Baixo, reforçando a acessibilidade a zonas com elevada procura residencial e turística".

Será igualmente reforçada a oferta no eixo Machico – Santa Cruz – Funchal. O acordo contempla ainda o reforço do serviço Aerobus.

"Paralelamente, serão reforçados os serviços de transporte escolar em estabelecimentos de ensino nos concelhos de Santana e do Porto Santo, garantindo maior comodidade e segurança para alunos e famílias".

No seu conjunto, diz, "estas alterações representam um acréscimo anual de cerca de 450 mil veículos-quilómetro, traduzindo-se num reforço muito significativo da oferta de transporte público".

Este aumento, explica a deputada do PSD, "implica um investimento adicional estimado em cerca de 1,4 milhões de euros por ano, sendo que no total da concessão, o valor global associado à prestação do serviço evolui de cerca de 54 milhões de euros para aproximadamente 63,7 milhões de euros".

Com esta atualização, diz, "o Governo Regional reforça o seu compromisso com um serviço público de transporte mais eficiente, fiável e próximo das pessoas, promovendo uma mobilidade mais sustentável e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na Região Autónoma da Madeira".

Sobre a digitalização da rede proposta, informa que já está a ser implementada, tanto ao nível da compra de bilhetes como das informações, nos autocarros e nas paragens.

Por tudo isso, "a recomendação de realização imediata de um novo estudo aprofundado de procura revela-se desnecessária e desfasada do modelo de gestão em vigor".