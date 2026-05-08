Possível invasão de Taiwan pela China ainda em 2026 move milhões em sites de apostas

Uma possível invasão de Taiwan pela China em 2026 e condenações de altos oficiais chineses detidos este ano movem dezenas de milhões de euros em apostas nos maiores mercados de previsões do mundo.

A possibilidade de uma invasão pelo Exército Popular da China a Taiwan este ano já moveu quase 26 milhões de dólares americanos (22,1 milhões de euros) na plataforma Polymarket, a maior do setor, ainda que apenas 7% dos apostadores a veja isso como possível este ano.

Existem também apostas sobre a possibilidade de o Presidente norte-americano, Donald Trump, visitar a China até 30 de junho, aposta que já movimentou cerca de 31 milhões de dólares americanos (26,4 milhões de euros).

Até a duração do aperto de mão entre os dois líderes durante esse encontro foi alvo de apostas, com a maioria a apontar para uma duração de 15 segundos.

A Polymarket e a Kalshi são os dois maiores mercados de previsão descentralizada do mundo, permitindo apostas em eventos reais em política, economia, cultura ou desporto.

O volume de apostas nos mercados de previsões relacionados com a China atinge neste momento quase 70 milhões de dólares americanos (59.5 milhões de euros), segundo dados analisados hoje pela Lusa.

Apostas em mercados de previsões não são permitidas na China, Hong Kong, Taiwan ou até Macau, capital mundial do jogo.

Neste momento, o total volume de apostas em acontecimentos relacionados com a China atinge 67.3 milhões de dólares americanos (57.2 milhões de euros) na Polymarket e 1.1 milhões dólares americanos (937.200 euros) na Kalshi.

A maioria das apostas com ligações à China nas duas plataformas está relacionada com previsões políticas ou económicas do país.

A plataforma Kalshi tem atualmente a decorrer apostas sobre possíveis tarifas norte-americanas à China, ou se algum modelo de inteligência artificial (IA) chinês será o mais utilizado este ano.

É possível ver também apostas nas previsões do crescimento do PIB chinês este ano, uma aposta que reuniu já 493.000 dólares americanos (420.119 euros) e com 77% dos apostadores a prever um crescimento entre os 4 e os 5 por cento.

Uma aposta que já movimentou 113 mil dólares americanos (96.292 euros) centra-se na possibilidade de o general Zhang Youxia, detido este ano, ser sentenciado até 2027.

Zhang, vice-presidente da Comissão Militar Central da China, foi detido para investigação em 24 de janeiro de 2026, sob acusações de graves violações disciplinares, corrupção e vazamento de segredos militares.

Até a possibilidade de o Presidente chinês se divorciar ou ordenar a detenção de outros altos oficiais do partido foram também alvo de apostas nas plataformas.

Cerca de 81.000 dólares (69.012 euros) foram já postos em jogo a garantir que o casamento de Xi Jinping com Peng Liyuan dura pelo menos até 2027.

A maior aposta relacionada com Hong Kong é uma previsão sobre a possível temperatura mais elevada registada hoje, com quase 221 mil dólares americanos (188.292 euros) movimentados.

Em 2025, a Kalshi e a Polymarket representavam 97,5% do mercado de previsões mundial, com volumes de negociação atingindo 238 mil milhões (202.3 mil milhões de euros) e 220 mil milhões (187 mil milhões de euros), respetivamente.

A Polymarket ganhou notoriedade depois de ter previsto a eleição de Donald Trump nas eleições de 2024, contra a maioria das sondagens públicas, que apontavam para uma vantagem de Kamala Harris.

Um caso polémico recente envolveu uma aposta anónima de que o Presidente venezuelano Nicolás Maduro deixaria o cargo brevemente, feita poucas horas antes de o presidente Donald Trump anunciar a operação surpresa noturna que levou à captura de Maduro.

Um sargento do exército norte-americano, identificado como Gannon Ken Van Dyke, foi depois preso nos EUA por utilizar informações confidenciais para realizar essa aposta, com a qual ganhou 400 mil dólares americanos (340.000 euros).