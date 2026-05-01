Procissão em honra de São Tiago Menor rumou à Igreja de Santa Maria Maior

Centenas de pessoas participam, esta manhã, nas Celebrações do Voto a São Tiago Menor, Santo Padroeiro da Cidade do Funchal, presididas por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal. A procissão, um dos pontos altos destas cerimónias, percorreu as principais ruas da cidade, desde a Sé até à Igreja de Santa Maria Maior.

Os já tradicionais 'Colares de Maio' deram cor à procissão, que contou com a participação do executivo da Câmara Municipal do Funchal e respectivos vereadores sem pelouro, bem como com membros da Assembleia Municipal. Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, marcou presença em representação do Governo Regional. Rubina Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira também participou.

Neste momento decorre a Missa na Igreja de Nossa Senhora do Socorro, que contará com deposição das varas da Vereação da Câmara Municipal do Funchal.