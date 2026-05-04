Nove anos depois de fogos há famílias ainda à espera de ajuda para casas perdidas

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 4 de Maio de 2026, expressas nos jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- "'Rei dos Frangos' lucra quase 40 milhões com o Benfica. Direção criticada por ter deixado vender a Fundo"

- "Venda de ações da SAD a americanos"

- "FC Porto. S. João antecipado com festa do campeão"

- "Botija de gás butano sobe 5 euros num mês. Gasóleo e gasolina sofrem hoje novo aumento brutal"

- "António José Seguro. 'A imprensa livre tem a obrigação de incomodar'"

- "Após empate do Benfica. Rui Costa assume guerra total com arbitragens"

- "Sporting-V. Guimarães. Leões querem manter pressão sobre as águias"

- "Vitimas imigrantes. Guardas inventam multas para extorquir pessoas"

- "Ferreira do Alentejo. Dois mortos e dois feridos em despiste"

- "S. João da Madeira. Condutores de 18 anos atropelam 10 na festa do título"

- "Cândido Mota 1943-2026. Grande voz de Portugal"

No Público:

- "Cantinas escolares vão mudar para atrair mais alunos"

- "Castro Almeida: 'Só 4% do PTRR é dinheiro reciclado'. Ministro da Economia diz que burocracia trava limpeza das matas antes do verão"

- "Série especial. Da integração à incerteza, eles são filhos da migração sul-asiática"

- "Novo líder dos reitores critica mudanças no acesso ao ensino superior"

- "Europa. Líderes evitam escalada após nova ofensiva de Trump"

- "Presidência. 'Luz verde' com reservas: Seguro promulga Lei da Nacionalidade"

- "1943-2026. Morreu Cândido Mota, histórico radialista e cúmplice de Herman José na televisão"

- "Alimentação. Não, a gordura saturada não faz bem à saúde - nem mesmo os torresmos da moda"

No Jornal de Notícias:

- "Famílias que perderam casa nos fogos de 2017 ainda esperam apoios"

- "Campeão nacional vale mais 51 milhões"

- "Porto. Pastas dos universitários abençoadas pela chuva"

- "Cândido Mota. Morreu uma voz marcante da rádio e da televisão"

- "Pesca. Sardinha em abundância mas com preço inflacionado pela guerra"

- "Justiça. Colocou GPS no carro de ex-mulher para lhe vigiar os passos"

No Diário de Notícias:

- "Aumento de 40% de mortes na estrada obriga a apostar na tecnologia e em mais fiscalização"

- "Conflito. Trump mantém impasse no Irão e abre frente de batalha com NATO"

- "IndieLisboa. Para redescobrir as memórias do Teatro D. Maria II"

- "Livros. Os heróis silenciosos que deram 'coragem' a António Damásio"

- "Mercado. Plantel do FC Porto valoriza em 55 milhões de euros"

- "Crude. Nova subida dos combustíveis reacende pressão política sobre o Governo"

- "Barómetro DN/Aximage. IL conquista terreno ao Chega no eleitorado jovem"

- "1943-2026. Morreu Cândido Mota, o locutor que 'dava a voz a quem não a tinha'"

- "DN Brasil. Pagar com Pix via MBWay em Portugal é nova aposta da PagBrasil"

No Negócios:

- "Fisco obrigado a devolver IVA da reabilitação cobrado a mais"

- "Nicolas Namias, CEO do BPCE: 'O mundo mudou, a nossa estratégia não'. BPCE não despede no Novo Banco"

- "Conversa Capital. Pedro Dominguinhos [presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR]. Inflação vai 'criar pressão adicional' ao PRR"

- "Comércio. Delta avalia aquisições em Espanha para chegar ao top 10"

- "Investidor privado. Ouro e prata não estão a ser refúgio na guerra. Ainda vale a pena investir?"

No O Jornal Económico:

- "Air France/KLM mostra grande apetite pela TAP"

- "Indústria alemã tenta evitar novo choque fatal"

- "Mercado petrolífero está a um mês de entrar em rutura"

- "BCE deixa a porta escancarada para subida dos juros em junho"

- "Guerra. Trump joga ao preço certo nas negociações com o Irão"

- "CGTP convoca segunda greve geral para junho"

- "Seguro sísmico 'é mais' um peso sobre os inquilinos"

- "Investidores estão a favor das obrigações de catástrofe"

- "Laser Place entra em Espanha e aponta para 400 clínicas"

No O Jogo:

- "Título com todas as letras. Factos e protagonistas de A a Z de uma equipa que devolveu a alegria aos adeptos e à cidade. As imagens da noite de festa no Dragão"

- "Thiago Silva emocionado e enigmático: 'Fechar o ciclo assim é único na minha vida'"

-"Benfica. Rui Costa prepara proposta para Mourinho. Special One foi ao Bonfim ver a subida do 'seu' Vitória"

- "Esforço por Tomás Araújo para render Otamendi"

- "Sporting-V. Guimarães. 'Últimas semanas não apagam a nossa época'. Rui Borges felicita o novo campeão e agora só pensa na Champions"

- "Braga 1-1 Estoril"

- "Rio Ave 0-0 Gil Vicente"

- "Casa Pia 0-1 Tondela"

No A Bola:

- "Rui Borges sem desculpas. Treinador leonino recusa atribuir insucesso ao cansaço, à sorte ou ao azar. Dá os parabéns ao FC Porto e reconhece: 'Devíamos ter sido mais competentes'"

- "Sporting-V. Guimarães. Vitória promete jogo 'de igual para igual'"

- "FC Porto. Campeão Pietuszewski foi à Polónia acabar o liceu"

- "Eventual chamada ao Mundial pode dar mais um ano a Thiago Silva no Dragão"

- "Todos os pormenores da festa do campeão nacional na madrugada de domingo"

- "Benfica. Águia alimenta-se da revolta. Queixas de arbitragem dão força para a reta final"

- "Esperança em Tomás Araújo para a receção ao SC Braga"

- "SC Braga 1-1 Estoril"

- "Casa Pia 0-1 Tondela"

- "Rio Ave 0-0 Gil Vicente"

E no Record:

- "Benfica. Zalazar prioritário. Rui Cosa e Mourinho elegem o alvo principal para a próxima época"

- "SAD preparada para negociação difícil com o Sp. Braga"

- "Pretendido pelo Sporting. Doumbia também na mira"

- "Sporting-V. Guimarães. Rui Borges sem arrependimentos. 'Teria feito tudo igual'"

- "Nos festejos do título. Insulto a Varandas pode valer castigo"

- "FC Porto. Em fim de contrato. Thiago Silva quer ficar"

- "Farioli motivado a deixar marca na Liga milionária"

- "Basquetebol. Benfica 77-79 Sporting. Taça Hugo dos Santos para Alvalade"

- "Liga. Casa Pia0-1 Tondela. Árbitro André Narciso escoltado pela GNR"

- "Sp. Braga 1-1 Estoril"

- "Rio Ave 0-0 Gil Vicnete"

- "Itália. Inter campeão"