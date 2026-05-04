Nove anos depois de fogos há famílias ainda à espera de ajuda para casas perdidas
Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 4 de Maio de 2026, expressas nos jornais nacionais.
No Correio da Manhã:
- "'Rei dos Frangos' lucra quase 40 milhões com o Benfica. Direção criticada por ter deixado vender a Fundo"
- "Venda de ações da SAD a americanos"
- "FC Porto. S. João antecipado com festa do campeão"
- "Botija de gás butano sobe 5 euros num mês. Gasóleo e gasolina sofrem hoje novo aumento brutal"
- "António José Seguro. 'A imprensa livre tem a obrigação de incomodar'"
- "Após empate do Benfica. Rui Costa assume guerra total com arbitragens"
- "Sporting-V. Guimarães. Leões querem manter pressão sobre as águias"
- "Vitimas imigrantes. Guardas inventam multas para extorquir pessoas"
- "Ferreira do Alentejo. Dois mortos e dois feridos em despiste"
- "S. João da Madeira. Condutores de 18 anos atropelam 10 na festa do título"
- "Cândido Mota 1943-2026. Grande voz de Portugal"
No Público:
- "Cantinas escolares vão mudar para atrair mais alunos"
- "Castro Almeida: 'Só 4% do PTRR é dinheiro reciclado'. Ministro da Economia diz que burocracia trava limpeza das matas antes do verão"
- "Série especial. Da integração à incerteza, eles são filhos da migração sul-asiática"
- "Novo líder dos reitores critica mudanças no acesso ao ensino superior"
- "Europa. Líderes evitam escalada após nova ofensiva de Trump"
- "Presidência. 'Luz verde' com reservas: Seguro promulga Lei da Nacionalidade"
- "1943-2026. Morreu Cândido Mota, histórico radialista e cúmplice de Herman José na televisão"
- "Alimentação. Não, a gordura saturada não faz bem à saúde - nem mesmo os torresmos da moda"
No Jornal de Notícias:
- "Famílias que perderam casa nos fogos de 2017 ainda esperam apoios"
- "Campeão nacional vale mais 51 milhões"
- "Porto. Pastas dos universitários abençoadas pela chuva"
- "Cândido Mota. Morreu uma voz marcante da rádio e da televisão"
- "Pesca. Sardinha em abundância mas com preço inflacionado pela guerra"
- "Justiça. Colocou GPS no carro de ex-mulher para lhe vigiar os passos"
No Diário de Notícias:
- "Aumento de 40% de mortes na estrada obriga a apostar na tecnologia e em mais fiscalização"
- "Conflito. Trump mantém impasse no Irão e abre frente de batalha com NATO"
- "IndieLisboa. Para redescobrir as memórias do Teatro D. Maria II"
- "Livros. Os heróis silenciosos que deram 'coragem' a António Damásio"
- "Mercado. Plantel do FC Porto valoriza em 55 milhões de euros"
- "Crude. Nova subida dos combustíveis reacende pressão política sobre o Governo"
- "Barómetro DN/Aximage. IL conquista terreno ao Chega no eleitorado jovem"
- "1943-2026. Morreu Cândido Mota, o locutor que 'dava a voz a quem não a tinha'"
- "DN Brasil. Pagar com Pix via MBWay em Portugal é nova aposta da PagBrasil"
No Negócios:
- "Fisco obrigado a devolver IVA da reabilitação cobrado a mais"
- "Nicolas Namias, CEO do BPCE: 'O mundo mudou, a nossa estratégia não'. BPCE não despede no Novo Banco"
- "Conversa Capital. Pedro Dominguinhos [presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR]. Inflação vai 'criar pressão adicional' ao PRR"
- "Comércio. Delta avalia aquisições em Espanha para chegar ao top 10"
- "Investidor privado. Ouro e prata não estão a ser refúgio na guerra. Ainda vale a pena investir?"
No O Jornal Económico:
- "Air France/KLM mostra grande apetite pela TAP"
- "Indústria alemã tenta evitar novo choque fatal"
- "Mercado petrolífero está a um mês de entrar em rutura"
- "BCE deixa a porta escancarada para subida dos juros em junho"
- "Guerra. Trump joga ao preço certo nas negociações com o Irão"
- "CGTP convoca segunda greve geral para junho"
- "Seguro sísmico 'é mais' um peso sobre os inquilinos"
- "Investidores estão a favor das obrigações de catástrofe"
- "Laser Place entra em Espanha e aponta para 400 clínicas"
No O Jogo:
- "Título com todas as letras. Factos e protagonistas de A a Z de uma equipa que devolveu a alegria aos adeptos e à cidade. As imagens da noite de festa no Dragão"
- "Thiago Silva emocionado e enigmático: 'Fechar o ciclo assim é único na minha vida'"
-"Benfica. Rui Costa prepara proposta para Mourinho. Special One foi ao Bonfim ver a subida do 'seu' Vitória"
- "Esforço por Tomás Araújo para render Otamendi"
- "Sporting-V. Guimarães. 'Últimas semanas não apagam a nossa época'. Rui Borges felicita o novo campeão e agora só pensa na Champions"
- "Braga 1-1 Estoril"
- "Rio Ave 0-0 Gil Vicente"
- "Casa Pia 0-1 Tondela"
No A Bola:
- "Rui Borges sem desculpas. Treinador leonino recusa atribuir insucesso ao cansaço, à sorte ou ao azar. Dá os parabéns ao FC Porto e reconhece: 'Devíamos ter sido mais competentes'"
- "Sporting-V. Guimarães. Vitória promete jogo 'de igual para igual'"
- "FC Porto. Campeão Pietuszewski foi à Polónia acabar o liceu"
- "Eventual chamada ao Mundial pode dar mais um ano a Thiago Silva no Dragão"
- "Todos os pormenores da festa do campeão nacional na madrugada de domingo"
- "Benfica. Águia alimenta-se da revolta. Queixas de arbitragem dão força para a reta final"
- "Esperança em Tomás Araújo para a receção ao SC Braga"
- "SC Braga 1-1 Estoril"
- "Casa Pia 0-1 Tondela"
- "Rio Ave 0-0 Gil Vicente"
E no Record:
- "Benfica. Zalazar prioritário. Rui Cosa e Mourinho elegem o alvo principal para a próxima época"
- "SAD preparada para negociação difícil com o Sp. Braga"
- "Pretendido pelo Sporting. Doumbia também na mira"
- "Sporting-V. Guimarães. Rui Borges sem arrependimentos. 'Teria feito tudo igual'"
- "Nos festejos do título. Insulto a Varandas pode valer castigo"
- "FC Porto. Em fim de contrato. Thiago Silva quer ficar"
- "Farioli motivado a deixar marca na Liga milionária"
- "Basquetebol. Benfica 77-79 Sporting. Taça Hugo dos Santos para Alvalade"
- "Liga. Casa Pia0-1 Tondela. Árbitro André Narciso escoltado pela GNR"
- "Sp. Braga 1-1 Estoril"
- "Rio Ave 0-0 Gil Vicnete"
- "Itália. Inter campeão"