Calheta SoundsCool enche Paul do Mar com cerca de mil pessoas
O Paul do Mar acolhe, esta noite, a 12.ª edição do Calheta SoundsCool, evento organizado pela Associação Cool Hub Cultural, que reúne cerca de mil pessoas no recinto, lotando o espaço.
Para a organização, trata-se de mais um motivo de orgulho, com satisfação pelo sucesso alcançado nesta edição.
Este ano, o festival conta com as actuações de San La Muerte (Lisboa); Maneva (Brasil); Os Tubarões (Cabo Verde); Ventania & Amor (Madeira) e Almanegra (Madeira).
