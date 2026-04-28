Associação do Caminho Real promove acção de formação 'Segurança e Primeiros Socorros em Percursos Pedestres'

A Associação do Caminho Real da Madeira promove no próximo dia 2 de Maio, sábado, entre as 09h00 e as 13h00, no auditório do Centro de Recepção e Educação Ambiental da Ribeira das Cales, no Parque Ecológico do Funchal, a acção de formação 'Segurança e Primeiros Socorros em Percursos Pedestres', uma iniciativa dirigida a associados e ao público em geral interessado na prática do pedestrianismo em segurança.

Segundo nota à imprensa, "esta acção formativa surge no contexto do crescente interesse pelas caminhadas e actividades de natureza, procurando sensibilizar os participantes para a importância da prevenção do risco, do correcto planeamento dos percursos e da adopção de comportamentos responsáveis em ambiente natural". Diz ainda que, "simultaneamente, pretende transmitir noções básicas de actuação perante situações de emergência que possam ocorrer durante uma caminhada".

A formação contará com a participação de três formadores com reconhecida experiência técnica e operacional nas áreas da proteção civil, socorro e resgate.

Cláudia Dias Ferreira assegurará o módulo dedicado ao planeamento e prevenção, abordando temas como avaliação de risco, meteorologia, equipamento essencial, organização de grupos e medidas preventivas aplicáveis aos percursos pedestres.

Paulo de Nóbrega orientará o módulo de primeiros socorros essenciais, centrado na avaliação inicial da vítima, resposta a quedas, entorses, feridas, exaustão e procedimentos corretos de contacto com os meios de emergência.

Paulo Figueira ficará responsável pela componente prática em terreno, onde serão simulados cenários reais de acidente, técnicas básicas de imobilização, evacuação e trabalho em equipa.

O programa decorrerá entre as 09h00 e as 13h00, iniciando-se com a sessão de abertura e enquadramento geral. Seguir-se-á, entre as 09h15 e as 10h15, o módulo de planeamento e prevenção, entre as 10h15 e as 11h15 o módulo de primeiros socorros essenciais, havendo uma pausa entre as 11h15 e as 11h30. A manhã termina com a componente prática em terreno, entre as 11h30 e as 13h00, dedicada a simulações e técnicas básicas de resgate em contexto real.

Para a Associação do Caminho Real da Madeira, "esta iniciativa representa mais um contributo para a promoção de uma cultura de segurança nas caminhadas, reforçando competências básicas que podem fazer a diferença em contexto real".

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, limitada à lotação disponível, através do e-mail [email protected] ou do WhatsApp 917 584 600.