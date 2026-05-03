Real Madrid adia título do FC Barcelona com 'bis' de Vinicius Júnior
O Real Madrid bateu hoje fora o Espanyol, por 2-0, na 34.ª jornada da Liga espanhola de futebol, com Vinicius Júnior a marcar os golos que impediram que o FC Barcelona festejasse já o título de campeão.
Depois de uma primeira parte sem golos, os 'merengues' adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, com o 'craque' brasileiro a repetir a dose aos 66, dando os três pontos ao Real Madrid.
Com a vitória, a formação da capital espanhola passou a somar 77 pontos e adiou para o 'el clássico', da próxima semana, na Catalunha, frente ao velho rival FC Barcelona (primeiro classificado com 88 pontos), a decisão da La Liga.
O Real Madrid, que hoje viu o internacional francês Ferland Mendy lesionar-se logo aos 14 minutos, vai ter de vencer fora o desafio da próxima ronda para evitar o sucesso dos catalães.
Por seu turno, o Espanyol, que continua sem vencer em 2026, depois de uma boa primeira metade da época, está em 13.º com 39 pontos.
Já o Betis, treinado pelo histórico chileno Manuel Pellegrini, é quinto com 53 pontos, depois de bater em casa com autoridade o lanterna-vermelha Oviedo (20.º com 28), por 3-0.
O Celta de Vigo ganhou ao Elche por 3-1, e prossegue no sexto posto - o último que dá acesso às competições europeias - com 47 pontos, enquanto o adversário de hoje é 14.º com 38.
O internacional português André Silva marcou o único golo do Elche, aos 82 de penálti, enquanto Martim Neto foi suplente utilizado.
Para mais, os galegos beneficiaram do triunfo 'fora de portas' do Rayo Vallecano (11.º com 42) sobre o Getafe, por 2-0, que deixou os anfitriões, com Domingos Duarte a titular no eixo da defesa, no sétimo lugar com 44 pontos.