Rui Alves “tem jeito para avaliar pontas-de-lança”

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está confiante para o jogo de amanhã com o Tondela, encontro da 31.ª jornada da I Liga que tem início marcado para as 15h30. Tendo pela frente um adversário directo na luta pela manutenção – o Nacional é 14.º classificado com 28 pontos, mais sete que o Tondela, que é 17.º - o técnico da formação alvinegra considera que esta é mais uma ‘final’ para o Nacional.

“Temos, agora, uma terceira ‘final’ pela frente. A equipa está bem, respira confiança e isso deixa-nos confiante para este jogo com o Tondela, equipa está obrigada a ganhar pois está numa situação em que, praticamente, só lhe serve um resultado, que é a vitória. É uma equipa que está pressionada por isso. Contudo, nós também não deixamos de estar. Temos a nossa obrigação. Como disse, é mais uma ‘final’ e, por isso, a pressão também está do nosso lado.”

Para o jogo em Tondela, o Nacional vai contar com o apoio de duas centenas de adeptos.

“A mobilização dos adeptos para este jogo é algo que nos deixa muito satisfeitos. É uma mensagem que nos enviam no sentido de que acreditam muito em nós. Desde já quero agradecer aos nossos adeptos essa capacidade de mobilização que estão a ter. Quem estiver na dúvida que apanhe um avião e que se junte ao grupo que vai estar presente. Acredito que vai ser um grande jogo e, no final, esperamos festejar todos juntos”, sublinha o treinador.

Um dos jogadores em destaque no Nacional na presente temporada é o avançado Chucho Ramírez, melhor marcador da equipa no campeonato com 15 golos. O internacional venezuelano já referiu, por mais que uma vez, que o treinador Tiago Margarido é um dos grandes responsáveis pela excelente temporada que está a realizar.

Ora, o técnico alvinegro explica essa sintonia com o atacante, sendo que o presidente Rui Alves também vem à baila quando o tema é avançados.

“O Chucho é um jogador que tem particularidades muito específicas e é preciso ser entendido. Ele é muito forte em determinados momentos do jogo e a nossa função, enquanto equipa técnica, é coloca-lo a fazer aquilo em que ele se sente mais confortável. Acho que uma das coisas importantes é a confiança que lhe é passada. Lembro de uma conversa que tive como o meu presidente em que eu lhe tinha gabado a capacidade dele em avaliar pontas de lança. Ele tem jeito para isso, para avaliar pontas-de-lança. Ao longo da história já passaram pelo Nacional o Nenê, Adriano, Tiquinho Soares e agora o Chucho. Ele tem um certo olho para coisa.”