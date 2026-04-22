Queda na baixa do Funchal deixa mulher ferida
Uma mulher de 67 anos ficou ferida, na manhã desta quarta-feira, após sofrer uma queda nas imediações da Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.
A vítima apresentava um traumatismo no joelho, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses. Após receber assistência no local, a mulher foi transportada para o hospital para avaliação médica.
