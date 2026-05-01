Carlos André Gomes destaca “dever cumprido”

O presidente do Club Sport Marítimo, Carlos André Gomes, assumiu um discurso marcado pela emoção e pela convicção após a conquista do título da II Liga, sublinhando que o sentimento dominante é de missão cumprida.

Marítimo vence Leixões e é campeão da II Liga O Marítimo conquistou o título da II Liga depois da vitória, 3-2, diante do Leixões, jogo referente à 32.ª jornada que teve lugar, esta tarde, no Estádio do Marítimo.

“Mais do que festas, mais do que ser campeão, há um sentimento de dever cumprido. Não é alívio, porque sempre soubemos o que estávamos a fazer e qual era o caminho que queríamos dar ao clube”, afirmou, ainda no relvado, no meio dos festejos.

O dirigente reforçou a ideia de que o objectivo esteve sempre bem definido. “Desde o primeiro momento que sabíamos ao que vínhamos. Havia um objectivo claro e fizemos todo o percurso focados em alcançá-lo. Hoje, o que sinto é exactamente isso: dever cumprido”, sublinhou.

Sobre o futuro, remeteu decisões para mais tarde. “Chegámos com a missão de colocar o Marítimo novamente na Primeira Liga e conseguimos. Agora é tempo de avaliar com serenidade dentro da direcção. Não é um tema para este momento”, referiu, afastando também qualquer ideia de dependência pessoal.

“O Marítimo é muito maior do que qualquer dirigente”, salientou

Num dos momentos mais simbólicos da noite, Carlos André Gomes viveu um instante de carácter pessoal dentro do terreno de jogo, ao entregar a medalha de campeão a um dos filhos. “Dedico esta conquista aos meus filhos. Estiveram sempre ao meu lado, nos bons e nos momentos mais exigentes”, disse.

Questionado sobre dificuldades ao longo da época, preferiu destacar a consistência do trajecto. “Não olho para trás. Havia um objectivo e fizemos um caminho sólido para o atingir. Conseguimos, e isso é o mais importante”, concluiu.