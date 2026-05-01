Bruno Melim fala em “sentimento de dever cumprido” no Marítimo

O vice-presidente da Assembleia Geral do Club Sport Marítimo, Bruno Melim, destacou o “sentimento de dever cumprido” após a conquista do título da II Liga e consequente regresso à I Liga.

“Temos, neste momento, um grande sentimento de dever cumprido. Quando chegámos aos órgãos sociais, o Marítimo estava em grandes dificuldades, e conseguimos criar as condições para devolver ao clube aquilo que ele merece”, afirmou, sublinhando o percurso feito pela actual direcção.

Para Bruno Melim, o regresso ao principal escalão corresponde à dimensão histórica do emblema verde-rubro. “O Marítimo é um clube grande, que deve estar no lugar que lhe pertence, e este título representa exactamente isso”, referiu, evidenciando a satisfação pelo objectivo alcançado.

Numa mensagem dirigida à massa associativa, fez questão de reconhecer o papel determinante dos adeptos ao longo da época. “Uma palavra de agradecimento aos sócios e adeptos, que nunca abandonaram a equipa, mesmo nos momentos mais difíceis, na II Liga. Esta festa é também deles”, concluiu.