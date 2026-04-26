Carlos André Gomes elogia equipa e adeptos e já aponta ao título da II Liga

Alcançado um objectivo, há já outro no horizonte. Quem o diz é o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, que na hora da festa deixa grandes elogios à equipa e aos adeptos. Ainda no Seixal, antes da viagem de regresso à Madeira, o líder dos verde-rubros garantiu que este era o objectivo desde a primeira hora em que assumiu a presidência.

“Quando entrámos neste clube, entrámos com o objetivo de recolocar o Marítimo no lugar de onde nunca deveria ter saído, foram três épocas de muitos sacrifícios, mas acima de tudo hoje é o momento de reconhecer um grupo fantástico de jogadores, com entrega total ao jogo e ao clube, conseguindo levar o clube de volta à I Liga”, referiu Carlos André Gomes.

E uma palavra de gratidão para os adeptos: “Conseguimos trazer alegria a uma massa adepta que esteve sempre connosco, esta massa adepta, mesmo nos maus momentos, esteve sempre connosco e é esta massa adepta que torna o Marítimo ainda maior”.

“Queremos ser campeões, a subida está garantida, mas não nos ficamos pela subida, queremos ser campeões”, sublinha o presidente do Marítimo. “Hoje é dia de festejar um objetivo alcançado, mas terça-feira já é dia de voltar ao trabalho porque há um objetivo, o de tornar o Marítimo campeão da II Liga 100 anos depois de ter sido Campeão de Portugal”, acrescentou Carlos André Gomes.

O presidente do Marítimo também encontra uma explicação que está na base do sucesso verde-rubros em 2025/2026: “Isto só se consegue quando há união de todos. Nós conseguimos a união de um grupo fantástico, uma ligação muito próxima com os adeptos, os adeptos foram a mão que embalou esta equipa para a subida e obviamente no 1.º de Maio [jogo com o Leixões é no feriado de sexta-feira], eu gostaria de ver o estádio cheio, porque estes rapazes merecem por tudo aquilo que fizeram ao longo da época, foram a verdadeira alma do Marítimo dentro de campo”.

“O Marítimo, como já dizia um antigo presidente do Marítimo, nasceu para o sucesso, para vencer. Este clube tem uma característica muito peculiar, pode sofrer, pode ter muitos obstáculos pela frente, mas nunca desiste e no fim acaba por ter o sucesso”, reforçou Carlos André Gomes.

O Marítimo garantiu, este domingo, o regresso à I Liga, ao vencer por 2-1, no Seixal, diante do Benfica B, em jogo da 31.ª jornada da II Liga. Na sexta-feira, a partir das 15h30, os verde-rubros recebem o Leixões, nos Barreiros. Um ponto já será suficiente para festejar o título de campeão da II Liga.