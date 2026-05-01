CGTP apela para adesão à greve geral de 3 de Junho contra pacote laboral

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apelou hoje a todos os trabalhadores para aderirem à greve geral de 03 de junho para mostrarem "a indignação" e "a exigência" da derrota do pacote laboral.

"Vamos afirmar a nossa indignação e protesto, a exigência de uma vida melhor, da derrota do pacote laboral, vamos afirmar a poderosa força dos trabalhadores. Todos juntos vamos realizar uma grande greve geral no próximo dia 03 de junho", disse Tiago Oliveira no comício final da manifestação que assinalou as comemorações do Dia do Trabalhador da CGTP, em Lisboa.

O secretário-geral da CGTP apelou a todos os trabalhadores "para a luta" e para a "convergência de todas as estruturas" sindicais, sublinhando a rejeição ao pacote laboral e acrescentando que aquilo que o Governo "está a fazer é um dos maiores ataques de sempre". Representa "um autêntico retrocesso para quem trabalha", insistiu.

Milhares de pessoas assinalam hoje o Dia do Trabalhador em Lisboa num desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.