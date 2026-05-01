Martín Tejón valoriza época no Marítimo e aponta à continuidade

O médio do Marítimo, Martín Tejón, considerado um dos elementos em destaque na campanha que culminou com o título da II Liga, mostrou-se satisfeito com o percurso realizado e deixou em aberto a continuidade no clube.

“Sou um melhor jogador do que cheguei porque toda a equipa me ajudou a crescer. Foi um grupo muito forte e isso fez a diferença ao longo da época”, afirmou, valorizando o contributo colectivo para a evolução individual.

Com contrato em vigor, o jogador sublinha que o foco esteve sempre no objectivo alcançado. “Tenho contrato com o Marítimo. O primeiro objectivo era subir à Primeira Liga e conseguimos. Agora é desfrutar deste momento”, referiu.

Confrontado com o interesse de outros clubes, Tejón desvaloriza. “Não sei disso, não é o mais importante agora. Estive sempre focado neste objectivo e conseguimos. Agora veremos o que é melhor”, disse, sem fechar a porta à permanência.

O médio recorda ainda as expectativas quando chegou à Madeira. “Quando vim para o Marítimo, disseram-me que era uma equipa muito grande, com história. E ficou demonstrado que o Marítimo é de Primeira Liga”, destacou.

Sobre o futuro da equipa no principal escalão, mostra confiança. “Esta equipa tem qualidade. Podemos fazer um muito bom trabalho na próxima época”, concluiu.