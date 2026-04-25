Viseu empata em Faro e 'impede' o Marítimo de ser campeão já nesta jornada

O Académico de Viseu empatou, 0-0, com o Farense, resultado que impossibilita que o Marítimo - joga amanhã, 18h00, diante do Benfica B - conquiste, já nesta jornada, o título de campeão da 2 Liga.

Para que a equipa verde-rubra conseguisse o título na ronda 31 da 2 Liga era necessário primeiro, que o Académico de Viseu perdesse em Faro diante do Farense.

Perante este resultado dos viseenses, o título da 2 Liga fica, assim, adiado, pelo menos, até à próxima jornada.