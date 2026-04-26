Marítimo vence 2-0 e está a 45 minutos de garantir a subida à I Liga
Equipa madeirense está a ganhar ao intervalo, com golos de Butzke e Simo
O Marítimo está a vencer, por 2-0, ao intervalo no enncontro com o Benfica B, a contar para a 31.ª jornada da II Liga.
Com este resultado, o conjunto verde-rubro está assim a 45 minutos de garantir o tão desejado regresso ao principal escalão do futebol nacional.
Os golos da formação insular foram da autoria de Adrián Butzke, aos 16 minutos, e de Simo, numa grande penalidade convertida aos 45+2 minutos.