Académico de Viseu sagra-se campeão da Liga Revelação pela primeira vez

O Académico de Viseu sagrou-se hoje, pela primeira vez, campeão da Liga Revelação de futebol, ao empatar 0-0 na receção ao Leixões, em jogo da 14.ª e última jornada da fase de apuramento do vencedor da competição.

No Estádio do Fontelo, os beirões alcançaram um resultado que lhes permitiu preservar a liderança, com 32 pontos, apenas mais um do que o Famalicão, que venceu em casa do Benfica (2-1) e ficou na segunda posição, com 31.

A formação de Viseu sucede ao Torreense no palmarés de campeões da Liga Revelação, sendo que o Estoril Praia mantém-se como o emblema mais bem sucedido na competição de sub-23, com três troféus em sete edições. Tal como os viseenses e o conjunto de Torres Vedras, também o Desportivo das Aves e o Estrela da Amadora têm uma conquista, cada.