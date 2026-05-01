Veja quem está no exterior dos Barreiros a celebrar o Marítimo
As fotos foram registadas por Hélder Santos, da ASPRESS
Ver Galeria
Depois da festa gigante da subida, o Marítimo pode selar, hoje, o título de campeão nacional da II Liga, numa semana de trabalho que foi a mais curta desde que Miguel Moita é treinador dos verde-rubros.
Até o 'papa' veio à festa do Marítimo
Há muita gente concentrada numa zona tipo fan zone. A música está sempre presente, cria ambiente e mantém o ritmo da festa. Vê-se verde e rubro por todo o lado, camisolas, cachecóis e bandeiras. O espaço está composto, com adeptos a circular, a parar, a ficar.