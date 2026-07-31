Tiago Nunes lidera categoria de duas rodas motrizes
Tiago Nunes está na frente da classificação dos pilotos de duas rodas motrizes no Rali da Madeira, aos comandos de um Renault Clio Rally4.
O piloto dispõe de uma vantagem de apenas um décimo de segundo sobre João Rodrigues, líder do Campeonato Nacional da categoria, que conduz um Peugeot 208 Rally4. O terceiro lugar é ocupado por Sandro Teixeira, também em Peugeot 208 Rally4, a quatro décimos de segundo do comandante, depois de ter sido o mais rápido na passagem por Palheiro Ferreiro 1.
No lote dos cinco primeiros classificados surgem ainda o ucraniano Anton Korzun, em Peugeot 208 Rally4, e Emanuel Martins, em Renault Clio Rally4, a 3,3 e 4,3 segundos, respectivamente.
Aos concorrentes desta categoria foram igualmente atribuídos tempos nocionais na classificativa de Santo da Serra 1, interrompida após o despiste de Gonçalo Henriques, concorrente n.º 12.
Acidente de Gonçalo Henriques leva à atribuição de tempos na PEC 2
O acidente de Gonçalo Henriques, concorrente com o número 12, na PEC 2 — Santo da Serra 1, levou a direcção de prova do Rali da Madeira a atribuir um tempo teórico aos pilotos que não conseguiram concluir a classificativa em condições normais.