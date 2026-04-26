Veja o vídeo da saída do autocarro do Marítimo do estádio

Euforia. Assim se resume, numa palavra, o momento da saída do autocarro do Marítimo do Benfica Campus no Seixal.

Centenas de adeptos esperaram pelo momento. Os jogadores ainda saíram do autocarro, por breves instantes, para cumprimentar os adeptos. E não faltou o fogo de artifício.

Marítimo sofre, resiste mas vence e garante regresso à I Liga Foi uma tarde de emoções fortes, em que os verde-rubros acabaram a jogar com nove jogadores diante o Benfica B