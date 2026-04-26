Golo de Simo aproxima Marítimo da I Liga e leva adeptos à loucura nos Barreiros

O segundo golo do Marítimo, apontado por Simo na partida frente ao Benfica B, foi vivido com enorme intensidade fora das quatro linhas, especialmente na ilha da Madeira.

Na 'Fan Zone' montada junto ao Estádio dos Barreiros, centenas de adeptos madeirenses reagiram em euforia, celebrando com entusiasmo um momento que pode revelar-se decisivo na luta pela subida à I Liga.

Neste encontro determinante, em que a vitória garante aos verde-rubros o regresso ao principal escalão do futebol português, o golo fez disparar os níveis de emoção tanto no Benfica Campus como no Funchal. No entanto, ainda faltam disputar-se mais 45 minutos e, apesar do objetivo da promoção estar bem encaminhado, ainda nada está garantido.