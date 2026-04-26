Veja o vídeo da chegada do autocarro do Marítimo ao Benfica Campus
Equipa recebida por centenas de adeptos. Jogo com o Benfica B começa às 18 horas
O Marítimo já chegou ao Benfica Campus, onde às 18 horas joga diante da equipa B das 'águias', em jogo da jornada 31 da II Liga. Os verde-rubros, em caso de vitória, garantem já este domingo a subida ao escalão principal do futebol português.
O autocarro foi recebido por algumas centenas de adeptos que já se encontram junto ao estádio.
Espera-se um grande ambiente, tendo em conta que vão estar 1.200 adeptos do Marítimo nas bancadas.
Marítimo joga este domingo, a partir das 18 horas, com o Benfica B. Vitória vale subida da equipa madeirense à I Liga