IPMA prolonga aviso amarelo de tempo quente até domingo à noite

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar os avisos meteorológicos de tempo quente para a Madeira, que passam agora a vigorar até às 22 horas de domingo, 2 de Agosto.

A costa Sul da ilha da Madeira e as regiões montanhosas mantêm-se sob aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso, inicialmente previsto até às 18 horas de domingo, foi actualizado pelo IPMA, mantendo-se a previsão de temperaturas elevadas durante o fim-de-semana.