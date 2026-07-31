Gil Freitas lidera entre os RGT após primeira secção do Rali da Madeira

Gil Freitas está na frente da classificação dos pilotos inscritos com viaturas do grupo RGT no Rali da Madeira, aos comandos do Alpine A110 RGT+.

O piloto madeirense dispõe de uma vantagem de 6,9 segundos sobre Filipe Freitas, em Porsche 991 GT3, e de 30,3 segundos sobre Paulo Mendes, que conduz um Porsche 992 GT3.

Nos lugares seguintes surgem Miguel Andrade e Paulo Carvalheiro, ambos em Porsche 991 GT3.

Aos concorrentes desta categoria foram atribuídos tempos nocionais na classificativa de Santo da Serra 1, a segunda especial da prova, que foi interrompida na sequência do despiste de Gonçalo Henriques, concorrente n.º 12, em Hyundai i20 N Rally2.

O Rali da Madeira prossegue esta tarde com a terceira secção, que inclui uma nova passagem pelas classificativas de Santo da Serra e Palheiro Ferreiro.