Maria Coutinho revela novo single 'Grow'

A artista madeirense Maria Coutinho prepara-se para apresentar, no próximo dia 8 de Maio, o seu mais recente single intitulado 'Grow', um tema que, segundo nota de imprensa, "mergulha numa reflexão profunda sobre crescimento, ambição e sacrifício. Este novo lançamento reforça a sua identidade artística e emocional, explorando uma sonoridade sensível e contemporânea."

A música, escrita e composta pela artista, conta com produção, mistura e masterização de Alexandre Carvalho, e destaca-se por uma abordagem intimista dentro do universo pop, com influências lo-fi e uma componente narrativa.

Inspirado na pressão que a vida pode exercer desde cedo, o tema retrata a "experiência de crescer mais rápido do que o esperado — sair de casa para perseguir sonhos, enfrentar exigências profissionais e lidar com o peso de decisões que afastam de momentos importantes. A inspiração cruza também vivências ligadas ao percurso académico em Medicina, um caminho simultaneamente gratificante e exigente", informa a nota.

“É um percurso com momentos muito bonitos, mas também com uma pressão enorme. Somos confrontados com realidades intensas como a doença e a morte, o que nos obriga a amadurecer rapidamente”, refere Maria Coutinho.

A canção reflecte o equilíbrio entre ambição e sacrifício, crescimento pessoal e distância emocional. Aborda a ausência em momentos familiares marcantes, como aniversários ou despedidas, e a dualidade de se sentir entre dois mundos: o da juventude e o da responsabilidade adulta.

"Com uma letra em inglês, o tema acompanha a jornada de uma jovem na casa dos vinte anos, determinada a seguir os seus sonhos, mesmo que isso implique deixar para trás o que lhe é familiar. A narrativa poética transmite uma sensação agridoce que espelha o processo de crescimento", lê-se ainda.

“É uma música sobre aceitar que crescer implica perder algumas coisas pelo caminho, mas também ganhar outras. É difícil, mas faz parte”, acrescenta a artista.

O videoclipe oficial será lançado no dia 9 de Maio, no YouTube, reforçando a componente visual e narrativa do tema.