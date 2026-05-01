Regulamento do Alojamento Local deve ser apresentado à Assembleia Municipal em Junho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal avança que já no próximo mês de Junho, o regulamento do Alojamento Local deverá ser levado à Assembleia Municipal. Esse é o plano da autarquia que, neste momento, tem o documento em discussão pública.

Jorge Carvalho, à margem das Celebrações do Voto a São Tiago Menor, Santo Padroeiro da Cidade do Funchal, assumiu que já há alguns contributos para esse regulamento e lembra que até 11 de Maio é possível contribuir para o mesmo. O autarca recorda que para tal, as sugestões devem seguir por escrito, seguindo os devidos trâmites.

“Vamos recolher esses contributos, analisá-los e, dentro dos compromissos que foram assumidos pelo actual executivo, fecharmos o novo regulamento. Contamos apresenta-lo em Assembleia Municipal até ao final do mês de Junho”, afirmou aos jornalistas.

Estão a decorrer, esta manhã, as Celebrações do Voto a São Tiago Menor, Santo Padroeiro da Cidade do Funchal. A oração dos Laudes decorre na Sé do Funchal, seguindo-se a procissão com destino à Igreja de Nossa Senhora do Socorro e missa com deposição das varas da Vereação por parte do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

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Fotos Rui Silva/ASPRESS

O autarca assumiu a importância de celebrar o padroeiro da cidade, "que resulta de uma situação crítica que a cidade enfrentava".