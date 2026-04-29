Assembleia Municipal do Funchal saúda 25 de Abril

A Assembleia Municipal do Funchal foi unanime esta quarta-feira, 29 de Abril, na aprovação dos votos de saudação apresentados pelo Partido Socialista e pelo Juntos Pelo Povo ao 25 de Abril.

Em causa está o Voto de Saudação pelos 52 anos do 25 de Abril, apresentado pelo JPP e o Voto de saudação pelo 25 de Abril e pelos 50 anos do poder democrático, apresentado pelo PS.

Élvio Sousa do JPP assinalou “uma data historicamente memorável, relevante demais para ser esquecida”, lembrando que o 25 de Abril tem na Madeira um significado “mais profundo, já que abriu caminho à autonomia”.

João Tiago Sousa, pelo PS, frisou que “Abril é a memória viva da liberdade conquistada”.

Na ocasião, também o Chega, pela voz de Maria do Carmo Gomes, destacou a importância do 25 de Abril, criticando, no entanto aquilo que caracterizou como “leituras incompletas e claramente marcadas por uma visão ideológica do 25 de Abril”.

“Abril não tem dono, Abril não pode ser usado para impor uma narrativa única”, disse.

Aprovado por unanimidade na sessão ordinária de hoje da Assembleia Municipal do Funchal foi também o Voto de Saudação apresentado pelo JPP pelo Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.