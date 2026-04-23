Jorge Afonso Freitas propõe reconversão de alojamento local para reforçar habitação no Funchal

O vereador independente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Afonso Freitas, apresentou, esta quinta-feira, um conjunto de propostas para dar resposta à crise da habitação no concelho, defendendo a reconversão de alojamento local ilegal ou condicionado em habitação permanente para arrendamento.

Segundo explica, através de comunicado, a medida prevê a criação de um mecanismo municipal para encaminhar estas frações para o mercado de aluguer de longa duração, através de simplificação de processos, apoio jurídico e administrativo aos proprietários, incentivos fiscais e uma bolsa municipal de habitação.

O autarca defende uma abordagem integrada, sublinhando que o problema da habitação "não pode ser resolvido com medidas avulsas", e que é necessário mobilizar o património habitacional já existente que não está a cumprir a sua função social.

Segundo o vereador, as frações actualmente em alojamento local que não podem continuar nessa actividade devem ser reconvertidas para responder às necessidades de residentes, jovens casais e trabalhadores no acesso à habitação no Funchal.